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Mersin'de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi memleketinde defnedildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Derya Demir'in cenazesi, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve bazı yetkililer katıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

Mersin'den alınan Demir'in cenazesi, Büyük Cami'ye getirildi.

Burada kılınan namazın ardından cenaze, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene Demir'in ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Durmuş Demir, Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay katıldı.

Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadının, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayetle ilgili Demir'in özel bir kursta öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kazımkarabekir Derya Demir Erdemli karaman Mersin Yaşam Güncel Haberler

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