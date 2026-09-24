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Mersin'de bariyerlere çarpan araç yüklü TIR alev aldı, dorsedeki araçlara sıçradı

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Mersin'de bariyerlere çarpan araç yüklü TIR alev aldı, dorsedeki araçlara sıçradı
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Mersin'de Pozantı-Mersin Otoyolu Akçatekir mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yüklü TIR, refüjdeki bariyerlere çarparak alev aldı. Yangın dorsedeki araçlara da sıçradı; itfaiye söndürdü, TIR ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

MERSİN'de, otoyolda bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araç yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

Pozantı- Mersin Otoyolu Akçatekir mevkisinde ilerleyen, dorsesinde araç yüklü TIR, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası refüjdeki bariyerlere çarptı. Alev alan TIR'daki yangın, kısa sürede dorsedeki araçlara da sıçradı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridinde park edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. TIR ve araçlar, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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