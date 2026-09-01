Haberler

Silifke'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Silifke'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Haşim Diniz'in kullandığı 33 KEA 73 plakalı motosiklet, D-400 kara yolunun Keben Mahallesi yakınında erik bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Diniz, ambulansla kaldırıldığı Silifke Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Diniz'in cenazesi morga konuldu.

Kaynak: AA
Adli yıl açılışı töreni başladı

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer

Galatasaray'dan saat başı transfer

Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Şampiyonlar Ligi'nde hangisi başarılı olur?" sorusuna olay yanıt

5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu

Bir ailenin iki direği birden yıkıldı
En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü

Erzurum'da aynı ilçeden 3 ocağa ateş düştü

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti

Aslan yeni transferi bekliyordu! Gelen isim taraftarı şoke etti