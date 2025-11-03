Mersin'de Bahçede Yangın: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlemek için bahçede ateş yakan Mehmet Ali Külah (70), çıkan yangında alevlerin arasında kalıp hayatını kaybetti.

Gülnar ilçesi Çavuşlar Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde bahçede çalışan Mehmet Ali Külah, yabani otları temizlemek için ateş yaktı. Alevler, kısa sürede yayıldı, ağaçlara sıçradı. Bu sırada Külah, alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, Mehmet Ali Külah'ın cansız bedenini buldu. Külah'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.