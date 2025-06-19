Mersin'de Ayet ve Hadis Ezberleme Yarışması Düzenlendi

Mersin'de İl Müftülüğünce düzenlenen bilgi ile ayet ve hadis ezberleme yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

İl Müftülüğünce düzenlenen yarışmada İl Müftüsü Aydın Yığman başkanlığındaki heyet jüri olarak yer aldı.

Bilgi yarışmasını Anamur'dan katılan Mehmet Ali Ekinci kazanırken ayet ve hadis ezberleme yarışmasında da Veysel Şahin birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.