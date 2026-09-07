Asansör firmasında dev uyuşturucu operasyonu

Mersin'de operasyon düzenlenen asansör firmasında 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılar Kemal S, İhsan A, Kayhan K. ve Hakan S. yakalandı.

Polis ekipleri, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen merkez Yenişehir ilçesindeki bir asansör firmasında arama yaptı.

İş yerindeki incelemede 97 koliye saklanmış 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA