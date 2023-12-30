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Mersin'de Arkadaşını Vuran Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'in Mut ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ali Yaşlı'yı tabancayla vurarak öldüren M.Ö. yakalanıp tutuklandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ali Yaşlı'yı (22) tabancayla vurup öldüren M.Ö. (21), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Mut ilçesi Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. ile arkadaşı Ali Yaşlı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Ö., yanındaki tabancayı çekip Yaşlı'ya iki el ateş ederek başından ve boynundan vurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşlı, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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