Mersin'de anneler ve kızları turistik yerleri gezdi - Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Anne-Kız Projesi kapsamında kültür gezisi düzenlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projede kapsamında bir araya gelen katılımcılar Gülnar-Mut yolu üzerindeki Zeynel Abidin Türbesi'ni ziyaret edip dualar okudu, Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi ve Silifke'deki Kızkalesi'ni gezdi.

Geziye katılanlar Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür etti.