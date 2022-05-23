Mersin'de anneler ve kızları turistik yerleri gezdi - Haberler

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Mersin'de anneler ve kızları turistik yerleri gezdi

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de anneler ve kızları turistik yerleri gezdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Anne-Kız Projesi kapsamında kültür gezisi düzenlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Anne-Kız Projesi kapsamında kültür gezisi düzenlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projede kapsamında bir araya gelen katılımcılar Gülnar-Mut yolu üzerindeki Zeynel Abidin Türbesi'ni ziyaret edip dualar okudu, Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi ve Silifke'deki Kızkalesi'ni gezdi.

Geziye katılanlar Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür etti.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Kızkalesi, Akdeniz, Gülnar, Mersin, Güncel, Haberler

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