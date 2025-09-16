Haberler

Mersin'de Anne, 5 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü

Mersin'de Anne, 5 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü
Güncelleme:
Mersin'de R.D. adlı anne, 5 yaşındaki oğlu M.V.K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinnet geçirdiğini iddia eden anne, olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN'de anne R.D. (27), 5 yaşındaki oğlu M.V.K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece yarısı merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Cinnet getirdiğini iddia edilen R.D., oğlu M.V.K.'nın boğazını kesti. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, M.V.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Anne R.D.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

