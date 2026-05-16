Mersin'de ağaca çarpan ambulanstaki sağlık görevlisi yaralandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yola dökülen bir madde nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan ambulans refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 1 sağlık görevlisi hafif yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 ACS 009 plakalı ambulans, Yeni Hal Kavşağı'nda refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans sürücüsü olarak görev yapan sağlık personeli, hafif yaralanması nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yola dökülen bir madde nedeniyle zeminin kayganlaştığı, ambulansın bu yüzden kontrolden çıktığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ambulansta hasar oluşurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolda kumlama çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
