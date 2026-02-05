Hasta taşıyan ambulansa cipin çarptığı kaza kamerada

MERSİN'de hasta taşıyan ambulansın, cipin çarpması sonucu devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde hasta bulunan Kenan B. yönetimindeki 33 DGH 79 plakalı ambulansa, 34'üncü Cadde kesişiminde Melih B.'nin kullandığı 38 ADM 056 plakalı cip yan kısmından çarptı. Ambulans devrildi. Kazada, ambulans şoförü Kenan B. ile araçtaki Necati B., Elif K. ve Yusuf K. ile cip sürücüsü Melih B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, cipin ambulansa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın, cipin çarpması sonucu devrilmesi yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.