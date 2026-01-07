Haberler

Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu

Silifke ilçesinde amatör balıkçı, Göksu Nehri'nde oltasıyla yaklaşık 30 kiloluk dev bir yayın balığı yakaladı. Çevredekilerin yardım ettiği balık yakalama anı cep telefonuyla kaydedildi.

İlçeden geçen Göksu Nehri üzerindeki köprüde balık avlayan amatör balıkçının oltasına, yayın balığı takıldı. Amatör balıkçının dev yayın balığını köprüden çekerken zorlandığını gören çevredekiler, yardımına koştu. Yaklaşık 30 kiloluk balık çevredekilerin yardımıyla köprüye çekilirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
