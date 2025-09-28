Mersin'de Alabora Olan Tekneden İki Kişi Kurtarıldı
Mersin'in Mezitli ilçesi açıklarında avlanan amatör balıkçıların teknesinin alabora olması sonucu denize düşen iki kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumları iyi.
Soli sahili açıklarında iki amatör balıkçının avlandığı "Demir 033" adlı tekne alabora oldu.
Eşyalarıyla beraber denize düşen 2 kişi, seslerini çevredeki balıkçılara duyurdu.
Alabora olan tekneye ulaşan balıkçılar, denizdeki 2 kişiyi kurtardı.
Balıkçılar, batan tekneyi de halat yardımıyla su yüzüne çıkardı.
Denizden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel