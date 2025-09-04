Mersin’de Akıntıya Kapılan Çocuk Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
Mersin’in Mezitli ilçesinde, babasıyla denize giren 6 yaşındaki Y.Ö., akıntıya kapılarak 1200 metre açıkta sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri çocuğu kurtararak ailesine teslim etti. Çocuğun sağlık durumu iyi.
MERSİN'de babasıyla birlikte girdiği denizde üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılıp sürüklenen 6 yaşındaki Y.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince 1200 metre açıkta kurtarıldı. Çocuğun kurtarılma anı kameraya yansırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, 2 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi sahilinde meydana geldi. Babasıyla birlikte denize giren Y.Ö., can yeleği olmasına rağmen akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Çocuğun kıyıdan uzaklaşması üzerine Sahil Güvenlik'e haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, çocuğu 1200 metre açıkta bota aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.
Öte yandan çocuğun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.