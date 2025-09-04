Mersin'de Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı
Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki Y.Ö., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuk sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, 6 yaşındaki Y.Ö. can yeleği giyerek babasıyla birlikte denize girdi.
Y.Ö'nün denizde akıntıya kapılması üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.
Bölgeye intikal eden ekiplerce Y.Ö. denizin yaklaşık 1200 metre açığında kurtarıldı.
Karaya çıkarılan çocuk sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Y.Ö'nün kurtarılma anı Sahil Güvenlik ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel