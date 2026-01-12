Mersin'de akarsuya düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde akarsuya düşen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olay, M.İ. idaresindeki aracın akarsuya düşmesi sonucu meydana geldi ve çevredekilerin ihbarıyla kurtarma çalışmaları başladı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, otomobiliyle akarsuya düşen bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çilek Mahallesi'nde, M.İ. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil akarsuya düştü.
Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran M.İ, akarsudaki akıntının şiddetli olması nedeniyle suda mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
M.İ, paletli iş makinesi desteğiyle mahsur kaldığı noktadan güvenli şekilde kurtarıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel