Mersin'de Ağızlıksız Rottweiler Saldırdı: İki Yaralı

MERSİN'de sahibi tarafından ağızlıksız şekilde sokakta gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek önce bir kadına, ardından motosikletli kuryeye saldırıp yaraladı. Köpeğin saldırdığı anlar, kuryenin kask kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, bir anda yolda yürüyen Ş.A. isimli kadına saldırdı. Ş.A.'yı bacağından ve karnından ısıran köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen motokuryeye saldırdı. Yere düşen kurye, köpekten çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin, ayakta yapılan müdahalenin ardından köpeğin sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi. Öte yandan, köpeğin kuryeye saldırdığı anlar ise kuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.