Mersin'de 862 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 862 kök Hint keneviri ve 3 kilo 960 gram esrar ele geçirildi. Yasa dışı ekim yapan şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 862 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ve Silifke ilçelerinde yasa dışı ekim yaptığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve bahçesindeki aramada 862 kök Hint keneviri ve 3 kilo 960 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

Peş peşe tetiğe bastı! Ünlü aşiret üyesi, Ankara'da terör estirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç

Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.