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Mersin'de 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli takibe alındı.

Adresine operasyon düzenlenen şüpheli gözaltına alındı.

İkametteki aramalarda 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
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