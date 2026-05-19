Haberler

Tarsus’ta 6 kişiyi öldüren Metin Öztürk, ormanlık alanda intihar etti

Tarsus’ta 6 kişiyi öldüren Metin Öztürk, ormanlık alanda intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin’in Tarsus ilçesinde eski eşi Arzu Özden’in de aralarında bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk, saklandığı barakada güvenlik güçlerince etrafı sarılınca silahla başına ateş ederek intihar etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde aralarında eski eşi Arzu Özden'in de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp kaçan Metin Öztürk (37), ormanlık alanda gizlendiği barakada güvenlik güçleri tarafından etrafı sarılınca intihar etti.

Dün Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi'nde tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i, pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra gittiği Tarsus ilçesinde de 5 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk'ün, ilçenin Karakütük Mahallesi Örlüarman mevkisinde olduğu belirlendi. Madde bağımlısı ve psikolojik tedavi gören Metin Öztürk, güvenlik güçlerini görünce buradaki barakaya gizlendi. Saat 08.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, barakanın etrafını sardı. Öztürk, yakalanacağını anlayınca silahlı başına ateş edip, intihar etti. Öztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavisinin ise hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı

Şampiyonluğu Kürtçe şarkılarla kutladılar
Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı

10 yıllık sır kabuslarla çözüldü: Dede ve babaannesini torunu öldürmüş
Yıldız ismin büyük sevinci! Televizyonda adını duyunca herkes havalara uçtu

Dikkatlice takip ediyorlardı! Adını duyunca herkes havalara uçtu
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi

Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor

'Olmaz' diyenlere inat ekti, 5 yıl sabretti! Şimdi Euro ile satıyor
Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Okul gezisi kabusa döndü! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Eğlenceniz batsın! Genç kız saniyeler içinde hayatını kaybetti