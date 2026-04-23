Mersin'de 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 5 kilo 872 gram kokain ele geçildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve nakliyesi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında bir iş yerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 5 paket halinde 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal