Mersin'de aranan 42 firari hükümlü yakalandı

Mersin'de, kesinleşmiş hapis cezası olan 42 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 42 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
