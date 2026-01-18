Mersin'de aranan 42 firari hükümlü yakalandı
Mersin'de, kesinleşmiş hapis cezası olan 42 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 42 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 42 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel