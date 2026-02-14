Mersin'de 4'üncü kattan kamyonet kasasına düşen çocuk ağır yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde, 4'üncü kattan park halindeki kamyonet kasasına düşen çocuk ağır yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.Ç. henüz bilinmeyen nedenle bir binanın 4'üncü katından park halindeki kamyonet kasasına düştü.

Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı E.Ç, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.