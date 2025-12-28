Haberler

Mersin'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Mersin'de, çeşitli suçlardan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranıyordu.

Mersin'de hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tehdit", "hakaret", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.T'nin saklandığı ev belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Yenişehir ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda 101 suç kaydı olan hükümlü yakalandı.

S.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

500

