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Tarsus'ta aile faciası: Kayıp çocuğun cesedi bulundu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kulak Mahallesi sahilinde dün akrabalarıyla girdiği denizde kaybolan Halil Öztürk'ün (16) bulunmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Sahil Güvenlik, AFAD, polis ve itfaiye ekiplerince yürütülen araştırma sonucu Öztürk'ün cesedi bulundu.

Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kulak Mahallesi'nde serinlemek amacıyla denize giren 5 kişilik aileden anne Zehra Öztürk (39), baba Savaş Öztürk (42) ve annenin kız kardeşi Ceylan Dağaşan (30) yaşamını yitirmiş, Öztürk çiftinin boğulma tehlikesi geçiren kızı Fatma Öztürk (16) hastaneye kaldırılmış, babanın yeğeni Halil Öztürk'e ise ulaşılamamıştı. Ekipler, Öztürk'ün bulunması için denizde ve kıyıda çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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