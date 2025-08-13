Silifke'de Orman Yangını Sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde üç ayrı noktada devam eden orman yangınları, gecenin karanlığında gökyüzünü kızıla bürüdü. Yangınla mücadele ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütmeye devam ediyor. Yerel halk, yangının yayılmasından endişe ediyor ve yetkililer durumu yakından izliyor.

YANGIN DEVAM EDİYOR

