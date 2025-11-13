Haberler

Mersin'de 275 Yeni Çöp Konteyneri Satın Alındı

Güncelleme:
Akdeniz Belediyesi, ilçe sakinlerine daha temiz bir çevre sağlamak amacıyla 275 yeni çöp konteyneri aldı. Belediye Başkanı Zeyit Şener, envantere daha fazla konteyner ekleneceğini belirtti.

Mersin'de Akdeniz Belediyesince 275 yeni çöp konteyneri daha satın alındı.

Belediyenin açıklamasına göre, bir süre önce kurumun öz kaynakları kullanılarak alınan 275 çöp konteynerine 275 konteyner daha eklendi.

Yeni çöp konteynerleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü envanterine dahil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçe sakinlerine daha temiz ve sağlıklı bir çevre sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Envanterdeki çöp konteyneri sayısını daha da artıracaklarını bildiren Şener, şunları kaydetti:

"Gerekli görüşme ve yazışmalar yapılarak önümüzdeki günlerde Akdeniz ilçemize 260 adet daha yeni çöp konteynerini satın almayı hedefliyoruz. Bir yandan zarar gören konteynerlerin makine ikmal sahamızda bulunan atölyelerde tadilattan geçirilip yeniden kullanıma sunulması, diğer yandan satın alınan yüzlerce konteyner sayesinde Akdeniz'de çöp konteyner ihtiyacı önemli ölçüde giderilmiş olacak."??????????????

