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Mersin'de "Narko Alan Uygulaması" yapıldı

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Mersin’de 24 noktada eş zamanlı yapılan Narko Alan Uygulaması’nda 3 bin 214 kişi ve bin 454 araç sorgulandı, 29 yoklama kaçağı ve 2 aranan şüpheli yakalandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Mersin'de 24 noktada eş zamanlı "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin merkez ve ilçelerinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi, aranan şüphelilerin yakalanması ile genel asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik uygulama yapıldı.

"Narko Alan Uygulaması" adı verilen çalışma 24 noktada, 76 ekip ve 234 personelin katılımıyla icra edildi.

Uygulama kapsamında 3 bin 214 kişinin kimlik, 1454 aracın ise sorgulaması yapıldı.

Çalışma kapsamında trafik kurallarını ihlal eden 10 sürücüye 532 bin 776 lira para cezası verildi.

Uygulamada 29 yoklama kaçağı ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Kontrollerde 6 şüpheli üzerinde arama yapan ekipler, 5 sentetik ecza, 3,87 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik hap ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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