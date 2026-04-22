Silifke ilçesinde 23 Nisan Voleybol Turnuvası düzenlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Voleybol Turnuvası'nda Gazi Ortaokulu Yıldız Kızlar Kategorisi'nde, Atayurt Ortaokulu ise Yıldız Erkekler Kategorisi'nde birinciliği elde etti. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Gazi Ortaokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada takımlar dereceye girmek için mücadele etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını verdi.
Kaynak: AA / Murat Pancar