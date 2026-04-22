Mersin'in Silifke ilçesinde 23 Nisan Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Gazi Ortaokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada takımlar dereceye girmek için mücadele etti.

Turnuvanın Yıldız Kızlar Kategorisinde Gazi Ortaokulu, Yıldız Erkekler Kategorisinde ise Atayurt Ortaokulu birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını verdi.