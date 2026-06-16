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Mersin'de nikah dairesi "16.06.2026"da evlenmek isteyenleri ağırladı

Mersin'de nikah dairesi '16.06.2026'da evlenmek isteyenleri ağırladı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde evlilik tarihlerinin akılda kalması için '16.06.2026' tarihini seçen 22 çift, nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu. Çiftler, anlamlı tarihle mutlu günlerini ölümsüzleştirdi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde evlilik tarihlerinin akılda kalması için "16.06.2026" tarihini seçen çiftler, nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, ilçede 22 çift, dünyaevine girmek için 16 Haziran'ı tercih etti.

Evlilik tarihlerinin akılda kalması için günler öncesinden randevu alan çiftler, nikah masasına oturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen çiftlerden Selahattin Uysal, en mutlu anlarının özel tarihle bütünleştiğini belirtti.

Özlem Uysal da evlilik tarihlerinin anlamlı bir gün olarak kalacağını ifade ederek, "Tarih olarak hafızalara kazınsın diye özellikle bugünü seçtik. Mutlu günümüze bu tarihin şahitlik yapmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Evlendirme memuru Minel Keskin de bu tür tarihlerin çiftlerden ilgi gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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