Mersin'de 2 uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 84 sentetik hap, 5 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
AA / Burcu Kaya - Güncel