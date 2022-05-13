Mersin'de 2 uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı - Haberler

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Mersin'de 2 uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de 2 uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 84 sentetik hap, 5 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

AA / Burcu Kaya - Güncel

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