Mersin'de 184 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 184 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 valizde 184 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal