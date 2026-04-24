Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20), tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Hiranur'un ailesi ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulunduğu duruşmada bazı tanıklar dinlendi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Hüseyin Arda Ş'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından, Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç'nin (20) ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezalandırmasını istedi.

Duruşmada, taraf avukatlar da beyanda bulundu. Söz verilen sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında Aygar'ın ailesi ve yakınları ile Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ve müşteki avukatları Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Özdemir, baro olarak sürecin takipçisi olduklarını belirtti.

Avukat Derya Demir de mütalaaya itiraz edeceklerini kaydetti.

Olay ve iddianame

Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos 2025'te Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı.

Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

Hüseyin Arda Ş. ifadesinde, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürmüştü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hüseyin Arda Ş'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi, Nazmi Ç. ve Mustafa Z'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
