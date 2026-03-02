Mersin'de aranan 561 şüpheli ve 193 firari hükümlü yakalandı

Mersin'de polis ekiplerinin 10 günlük çalışmasında 193 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 561 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin 10 günlük çalışmasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 193 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 561 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.