Mersin'de 113 bin araç denetlendi, 1382 araç trafikten men edildi

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 113 bin 186 araçtan 1382'si trafikten menedildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 3-9 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 113 bin 186 araç incelendi.

Eksiklik tespit edilen 1382 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 752 şüpheliyi yakaladı.

Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA