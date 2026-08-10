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Mersin'de 113 bin araç denetlendi, 1382 araç trafikten men edildi

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Mersin'de 3-9 Ağustos'ta yapılan trafik denetimlerinde 113 bin 186 araç kontrol edildi, 1382 araç trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan aranan 752 şüpheli yakalandı ve 4 düzensiz göçmen tespit edildi.

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 113 bin 186 araçtan 1382'si trafikten menedildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 3-9 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 113 bin 186 araç incelendi.

Eksiklik tespit edilen 1382 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 752 şüpheliyi yakaladı.

Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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