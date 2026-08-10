Mersin'de 113 bin araç denetlendi, 1382 araç trafikten men edildi
Mersin'de 3-9 Ağustos'ta yapılan trafik denetimlerinde 113 bin 186 araç kontrol edildi, 1382 araç trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan aranan 752 şüpheli yakalandı ve 4 düzensiz göçmen tespit edildi.
Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 113 bin 186 araçtan 1382'si trafikten menedildi.
Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 3-9 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 113 bin 186 araç incelendi.
Eksiklik tespit edilen 1382 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 752 şüpheliyi yakaladı.
Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA