Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversiteli Dostu Büyükşehir Belediyeleri Raporu'nda 5. Sırada

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu Teknoloji Platformu tarafından hazırlanan raporda, üniversiteli öğrencilere sunduğu hizmetlerle dikkat çekti. Sosyal tesisler, burs imkanları, ücretsiz internet gibi projeleriyle öğrencilerin yaşam kalitesini artıran belediye, 30 büyükşehir belediyesi arasında 5. sırada yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu Teknoloji Platformu tarafından hazırlanan 'Üniversiteli Dostu Büyükşehir Belediyeleri Raporu'nda, 30 büyükşehir belediyesi arasında 5. sırada yer aldığı belirtildi.

Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin üniversiteli öğrencilere sunduğu hizmetler, imkanlar ve öğrencilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların değerlendirildiği araştırmada ilk 5'e girdiği ifade edilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin, sosyal tesisleri, burs imkanları, ücretsiz internet, ücretsiz çamaşırhane ile kültür ve sanat etkinlikleri, 1 liraya ulaşım ve 6 liraya 3 çeşit yemek gibi projelerinin dikkat çektiği kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıklıoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesinin son yıllarda üniversite öğrencilerine sağladığı imkanlarda gözle görülür bir artış olduğunu belirtti.

Araştırmalarda, Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler, barınma, yeme içme, sosyal tesis gibi imkanların öne çıktığını söyleyen Işıklıoğlu, bunların da üniversite öğrencilerinde pozitif bir isteklendirme oluşturduğunu aktardı. Işıklıoğlu ayrıca, Teksin uygulamasının Mersin'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırdığını ve bu açıdan da Mersin Büyükşehir Belediyesinin, özellikle Akdeniz Bölgesindeki diğer büyükşehir belediyeleri arasından pozitif yönde ayrıştığını sözlerine ekledi. - MERSİN