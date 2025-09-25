Mersin Bozyazı'da Yeni Okul Açılışı Yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Yık-Yap Projesi" kapsamında inşa edilen okulun açılışı yapıldı.

İlçedeki Tekmen Ortaokulu mevcut koşullarının yetersizliği nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Yık-Yap Projesi" kapsamına alındı.

Proje kapsamında yıkılan okul, yeniden inşa edildi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nun katılımıyla 16 derslikli okulun açılışı yapıldı.

Tekmen Ortaokulu Müdürü Hüsnü Öztürk, açılışta, yeni okul binasının öğrenci ve öğretmenlere daha modern ve nitelikli eğitim ortamı sunacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Topsakaloğlu da açılış sonrasında okulda incelemede bulundu, öğrencilerle sohbet etti.