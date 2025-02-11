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Mersin Bozyazı'da Umre Semineri Düzenlendi

Mersin Bozyazı'da Umre Semineri Düzenlendi
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Bozyazı ilçesinde umre organizasyonuna katılacak vatandaşlar için İlçe Müftülüğü tarafından bilgi verici bir seminer gerçekleştirildi. Müftü Yakup Avcı, umrenin önemi ve hazırlıkları hakkında konuştu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde umre organizasyonuna katılacak kişiler için seminer düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce organize edilen seminere, umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Yakup Avcı, umrenin önemine ve hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.

Avcı, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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