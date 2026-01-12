Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir kamyonun çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan A.C. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tekeli Mahallesi'nde N.T'nin kullandığı 33 LR 932 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan A.C'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.C. sağlık personelince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel