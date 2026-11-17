Mersin Aydıncık'ta beton mikseri denize düştü, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, Mersin-Antalya kara yolunun Yenikaş mevkisinde şarampole devrilen beton mikseri denize düştü. Sürücünün yaşamını yitirdiği belirlenirken beton mikserinin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize düşen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Onur Kara'nın (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Mersin- Antalya kara yolunun Yenikaş mevkisinde şarampole devrildi.
Eğimli arazide yuvarlanan araç, denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede araştırma yapan ekipler, arazide hareketsiz yatarken bulunan Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Beton mikserinin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA