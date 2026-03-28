Mersin'de toprak kaymasının meydana geldiği kara yolunda çalışmalar sürüyor
Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından, Mersin-Antalya kara yolunda güçlendirme çalışmaları sürüyor. Ekipler, bozulan yolda önlemler alarak trafik düzenlemeleri yapıyor.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği kara yolunda çalışmalar devam ediyor.
Mersin-Antalya kara yolu Sarıyar mevkisinde 26 Mart'ta heyelan meydana gelen bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
Karayolları ekipleri, gerekli önlemleri alarak bozulan yolda güçlendirme çalışmaları yapıyor.
Tedbir amacıyla tek şeride düşürülen yolda trafik polisleri de önlem alıyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik