Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sentetik uyuşturucu ve haplarla birlikte ele geçirilen malzemelerle 2 zanlı tutuklandı. Operasyon, Narkotik Büro Amirliği ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 8 bin 465 lira ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları ise sürüyor.

