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Mersin Anamur'da Kur'an kursunda yangın tatbikatında cihaz kullanımı gösterildi

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Mersin Anamur'da Kur'an kursunda yangın tatbikatında cihaz kullanımı gösterildi
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Mersin'in Anamur ilçesindeki Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nda yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, yangın söndürme cihazlarının kullanımı gösterildi ve itfaiye erleri öğrencileri yangın sırasında yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirdi.

Mersin'in Anamur ilçesindeki Kur'an kursunda yangın tatbikatı yapıldı.

Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nda gerçekletirilen tatbikatta, yangın söndürme cihazlarının kullanımı gösterildi.

Tatbikat sonunda itfaiye erleri öğrencileri yangın sırasında yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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