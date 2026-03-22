Mersin'de kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle yola düşen kaya parçaları ve bir otomobilin şarampole sürüklenmesi sonucu trafik aksadı. Olayda otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kaş Yaylası mevkisinde yola kaya parçaları düştü.

Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu Kaş ile Abanoz yaylaları arasındaki Suolmaz mevkisinde seyreden 33 LN 903 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole sürüklendi.

Sürücünün hafif yaralandığı kazanın ardından araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
