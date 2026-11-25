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Mersin'in Anamur ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Alparslan Yenitürk, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Duru başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kurum müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, İlçe Afet Müdahale Planı hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, Anamur'da meydana gelebilecek afet ve acil durumlara karşı yürütülecek çalışmalar, müdahale süreçleri, kurumların görev ve sorumlulukları ile kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA