Mersin Akdeniz ilçesinde 9 mahallede altyapı çalışmaları tamamlandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 9 mahallede asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışması yürütüldü.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı iyileştirme yatırımlarını Çay, Barış, Mahmudiye, Nusratiye, Hamidiye, Güneş, Gündoğdu, Yeni ve Şevket Sümer mahallelerinde sürdürdü.

Asfalt kaplama ile kilit taşı işlemi gerçekleştiren ekipler, kaldırımları yeniledi.

Ekipler, Çankaya, Huzurkent ve Kazanlı mahallelerindeki okul ile camilerde de bakım yaptı.