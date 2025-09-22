Haberler

Mersin Akdeniz'de Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, belediye ekipleri 65 mahallede ulaşım konforunu artırmak için kapsamlı yol yenileme çalışmaları yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde sıcak asfalt ve sathi kaplama yaparken, merkez mahallelerde de asfalt kaplama ve kaldırım yenileme işlemleri gerçekleştiriyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yollarda belediye ekiplerince yenileme çalışması yürütülüyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, ilçeye bağlı 65 mahallede ulaşım konforunu yükseltmek ve vatandaşların gündelik hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimle öne çıkan kırsal mahallelerin yollarını sıcak asfalt veya sathi kaplamayla yeniliyor.

Ekipler, merkez mahallelerde de asfalt kaplama, yama, kaldırım kilit taşı, karo ve bordür yenileme çalışması yapıyor.

