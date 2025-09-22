Mersin Akdeniz'de Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yollarda belediye ekiplerince yenileme çalışması yürütülüyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, ilçeye bağlı 65 mahallede ulaşım konforunu yükseltmek ve vatandaşların gündelik hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimle öne çıkan kırsal mahallelerin yollarını sıcak asfalt veya sathi kaplamayla yeniliyor.

Ekipler, merkez mahallelerde de asfalt kaplama, yama, kaldırım kilit taşı, karo ve bordür yenileme çalışması yapıyor.