Mersin Akdeniz'de Yol ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları
Mersin'in Akdeniz ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma ve kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Başkan Vekili Zeyit Şener, bu çalışmalarla mahallelerin modernleşmesi ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.
Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye, Bahçe ve Yeni mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.
İlçenin farklı noktalarındaki çalışmalar kapsamında, bozuk ve aşınmış kaldırım taşları sökülerek yenileri döşendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve mahallelerin modern görünüme kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.