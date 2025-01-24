Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakan'ın vay haline
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Mersin Akdeniz'de Yol ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları

Mersin Akdeniz'de Yol ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma ve kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Başkan Vekili Zeyit Şener, bu çalışmalarla mahallelerin modernleşmesi ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye, Bahçe ve Yeni mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçenin farklı noktalarındaki çalışmalar kapsamında, bozuk ve aşınmış kaldırım taşları sökülerek yenileri döşendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve mahallelerin modern görünüme kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
img

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
img

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
img

Okul basan veli, bir öğrenciyi boğarak öldürmeye çalıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.