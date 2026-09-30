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Mersin Akdeniz'de sabun ve deterjan üreten fabrikada yangın çıktı

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Şakirgülmen Mahallesi'nde sabun ve deterjan üretilen kimya fabrikasının bir bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilip alevlere müdahale ediyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şakirgülmen Mahallesi'nde sabun ve deterjan gibi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın çevresinde önlem alan ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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