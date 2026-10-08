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Mersin Akdeniz'de hasar gören çöp konteynerleri yenileriyle değiştirildi

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Mersin Akdeniz'de hasar gören çöp konteynerleri yenileriyle değiştirildi
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Akdeniz Belediyesi, Mersin'in Akdeniz ilçesinde hasar gören çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdi; eskileri bakım ve onarımdan geçirdi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede temizlik hizmetlerinin daha etkin hale getirileceğini belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki çöp konteynerleri belediye ekiplerince yenileniyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçede hasar gören çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdi, eski konteynerler de belediyenin atölyelerinde bakım ve onarımdan geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelinde temizlik hizmetlerinin daha etkin ve düzenli hale getirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.???????

Kaynak: AA
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